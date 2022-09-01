iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии

Лидер "летучих мышей" продолжит свою карьеру в составе действующего чемпиона Франции.
Сегодня, 22:08
Карлос Солер / ПСЖ
Карлос Солер / ПСЖ
0 0 0

С приходом в клуб тандема Кристоф Галтье - Луиш Кампуш ПСЖ начал действовать на трансферном рынке более разумно, не разбрасываясь деньгами направо и налево.

Так произошло и в случае с трансфером лидера Валенсии Карлоса Солера. Согласно официальному сайту ПСЖ, за переход 25-летнего полузащитника парижане заплатили "летучим мышам" 18 миллионов евро. Еще три миллиона могут отправиться по тому же направлению в качестве бонусов.

Такая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Солера с Валенсией истекал через год и футболист явно не собирался его продлевать.

Читай также: Бенфика арендовала полузащитника ПСЖ

Испанец подписал с ПСЖ пятилетний контракт, по которому он будет играть на Парк де Пренс до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне Карлос Солер вышел на поле в футболке Валенсии 38 раз, записав на свой счет 12 голов и 5 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол валенсия ПСЖ Лига 1 Ла Лига Карлос Солер
0 0 0

Статьи по теме

Челси согласовал аренду полузащитника Ювентуса Челси согласовал аренду полузащитника Ювентуса
Малиновский не покинет Аталанту в текущее трансферное окно Малиновский не покинет Аталанту в текущее трансферное окно
Бенфика арендовала полузащитника ПСЖ Бенфика арендовала полузащитника ПСЖ
Манчестер Юнайтед объявил об аренде Дубравки Манчестер Юнайтед объявил об аренде Дубравки
Помочь журналистам

Видео

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА23:10
Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона
Европа22:53
Астон Вилла усилилась полузащитником сборной Бельгии
Сборные22:44
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Сборные22:35
Евробаскет-2022: Словения вырвала победу у Литвы, Бельгия в овертайме одолела Грузию
Бокс22:23
Хирн: Не думаю, что стили Фьюри и Усика могут подарить нам интересный бой
Европа22:08
ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии
Киберспорт21:52
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа21:46
Челси согласовал аренду полузащитника Ювентуса
Киберспорт21:41
NaVi одержали волевую победу над fnatic
Сборные21:28
Словения в клатче вырвала победу у Литвы в первом туре Евробаскета-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK