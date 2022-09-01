ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии

С приходом в клуб тандема Кристоф Галтье - Луиш Кампуш ПСЖ начал действовать на трансферном рынке более разумно, не разбрасываясь деньгами направо и налево.

Так произошло и в случае с трансфером лидера Валенсии Карлоса Солера. Согласно официальному сайту ПСЖ, за переход 25-летнего полузащитника парижане заплатили "летучим мышам" 18 миллионов евро. Еще три миллиона могут отправиться по тому же направлению в качестве бонусов.

Такая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Солера с Валенсией истекал через год и футболист явно не собирался его продлевать.

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Испанец подписал с ПСЖ пятилетний контракт, по которому он будет играть на Парк де Пренс до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне Карлос Солер вышел на поле в футболке Валенсии 38 раз, записав на свой счет 12 голов и 5 результативных передач.