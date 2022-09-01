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Наполи продал своего хавбека в Лилль

Унас пополнил ряды французского клуба.
Вчера, 23:24
Адам Унас / Getty Images
Адам Унас / Getty Images
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Хабвек Наполи Адам Унас перешел в чемпионат Франции. Алжирец заключил с Лиллем контракт на два года с опцией продления еще на один.

Неаполитанцы получат 2,5 млн евро и 50% от суммы последующей продажи игрока. Сам полузащитник  будет зарабатывать в Лилле меньше, чем в итальянской команде.

В минувшем сезоне на счету Унаса 15 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что агент Роналду не сумел организовать переход своего подопечного в Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео наполи лилль
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