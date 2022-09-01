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Хет-трик Копмейнерса принес Аталанте победу над Торино

Клуб Малиновского временно возглавил Серию А.
Вчера, 23:41
Аталанта - Торино / Getty Images
Аталанта - Торино / Getty Images
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В четверг, 1 сентября, в рамках 4 тура чемпионата Италии Аталанта принимала Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Героем встречи стал хавбек бергамасков Тен Копмейнерс. Нидерландец отметился хет-триком, дважды реализовав пенальти и забив с игры.

Отметим, украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 80 минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

После 4 туров Аталанта идет на первом месте с 10 очками, а Торино занимает 9 строчку, набрав 7 баллов.

Аталанта - Торино 3:1

Голы: Копмейнерс, 45+3 пен, 47, 84 пен - Влашич, 77

Аталанта: Муссо - Соппи, Толои (Руджери, 80), Демирал, Околи, Дзаппакоста (Дзортеа, 46) - де Рон, Пашалич (Малиновский, 80), Копмейнерс, Эдерсон (Лукман, 58) - Сапата (Хейлунд, 37).

Торино: Милинкович-Савич - Лазаро, Родригес, Джиджи, Буонджорно - Айна (Войвода, 46), Линетти, Влашич, Лукич - Санабрия (Пеллегри, 67), Сек (Радонич, 75).

Предупреждения: Айна, Дзаппакоста, Буонджорно, Влашич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино аталанта Серия А
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