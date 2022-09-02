Навас в соцсетях опубликовал заявление касаемо своего будущего в ПСЖ

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас не покинет клуб в это трансферное окно. Об этом футболист уведомил в своих соцсетях.

35-летний костариканец не собирается менять команду и готов побороться за место в стартовом составе с Джанлуиджи Доннаруммой.

Отметим, летом Навас мог перейти в Наполи, однако трансфер не состоялся ввиду отказала от перехода самого игрока.

В этом сезоне голкипер еще не выходил на поле. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии.