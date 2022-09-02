iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Навас в соцсетях опубликовал заявление касаемо своего будущего в ПСЖ

Костариканец не собирается покидать стан парижан.
Сегодня, 00:10
Кейлор Навас / Getty Images
Кейлор Навас / Getty Images
0 0 0

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас не покинет клуб в это трансферное окно. Об этом футболист уведомил в своих соцсетях.

35-летний костариканец не собирается менять команду и готов побороться за место в стартовом составе с Джанлуиджи Доннаруммой.

Отметим, летом Навас мог перейти в Наполи, однако трансфер не состоялся ввиду отказала от перехода самого игрока.

В этом сезоне голкипер еще не выходил на поле. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кейлор Навас
0 0 0

Статьи по теме

ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии
Бенфика арендовала полузащитника ПСЖ Бенфика арендовала полузащитника ПСЖ
Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ
Ювентус арендовал хавбека ПСЖ Ювентус арендовал хавбека ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Депай принял решение остаться в Барселоне
Европа00:30
Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса
Теннис00:26
Киченок в паре с Остапенко прошла первый раунд US Open
Европа00:10
Навас в соцсетях опубликовал заявление касаемо своего будущего в ПСЖ
Вчера, 23:59
Сборные23:59
Евробаскет-2022: Германия шокировала Францию
Европа23:53
Гол Санчо принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Лестером
Бокс23:50
Бокс: расписание боев
Европа23:41
Хет-трик Копмейнерса принес Аталанте победу над Торино
Европа23:37
Бывший защитник ПСЖ и Тотенхэма подпишет контракт с Ноттингем Форестом
Европа23:24
Наполи продал своего хавбека в Лилль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK