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Эвертон Миколенко усилился полузащитником Манчестер Юнайтед

Гарнер подписал контракт с "ирисками" на 4 года.
Сегодня, 00:55
Джеймс Гарнер / Getty Images
Джеймс Гарнер / Getty Images
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Хавбек Манчестер Юнайтед Джеймс Гарнер сменил клуб. О трансфере 21-летнего англичанина объявил Эвертон.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года. Мерсисайдцы заплатили 9 млн фунтов, за счет бонусов сумма может подняться до 15,5 млн. Кроме того МЮ может получить определенный процент от суммы последующей продажи футболиста.

Напомним, прошлый сезон Гарнер провел в Ноттингеме, сыграв 44 матча в Чемпионшипе, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед
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