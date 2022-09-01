Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ
Гуйе пополнил рядов "ирисок".
Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе официально стал игроком Эвертона. Мерсисайдцы объявили о переходе игрока в своих соцсетях.
32-летний сенегалец обошелся Эвертону в 7,1 млн фунтов. Гуйе подписал с командой контракт до лета 2024 года.
Welcome back, @IGanaGueye! 💙 pic.twitter.com/2fo2kNLN2m— Everton (@Everton) September 1, 2022
Напомним, футболист уже выступал за "ирисок" с 2016 по 2019 год.
В минувшем сезоне на счету Гуйе 3 гола и 1 ассист в 26 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Ювентус арендовал хавбека ПСЖ.