Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ

Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе официально стал игроком Эвертона. Мерсисайдцы объявили о переходе игрока в своих соцсетях.

32-летний сенегалец обошелся Эвертону в 7,1 млн фунтов. Гуйе подписал с командой контракт до лета 2024 года.

Напомним, футболист уже выступал за "ирисок" с 2016 по 2019 год.

В минувшем сезоне на счету Гуйе 3 гола и 1 ассист в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Ювентус арендовал хавбека ПСЖ.