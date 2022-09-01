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Эвертон Миколенко усилился полузащитником ПСЖ

Гуйе пополнил рядов "ирисок".
Сегодня, 19:49
Гуйе подписывает контракт / Getty Images
Гуйе подписывает контракт / Getty Images
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Хавбек ПСЖ Идрисса Гуйе официально стал игроком Эвертона. Мерсисайдцы объявили о переходе игрока в своих соцсетях.

32-летний сенегалец обошелся Эвертону в 7,1 млн фунтов. Гуйе подписал с командой контракт до лета 2024 года.

Напомним, футболист уже выступал за "ирисок" с 2016 по 2019 год.

В минувшем сезоне на счету Гуйе 3 гола и 1 ассист в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Ювентус арендовал хавбека ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ПСЖ Идрисса Гуйе
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