Фиорентина - Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В субботу, 3 сентября, в рамках 5 тура Серии А Фиорентина принимала Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми вырвались вперед гости. Новичок туринцев Аркадиуш Милик забил на 9-й минуте с передачи Филипа Костича.

На данный гол Фиорентина ответила забитым мячом Кристиана Куаме. После этого эпизода форвард "фиалок" Лука Йович получил право реализовать пенальти, однако со своей задачей не справился.

Во второй половине встречи хозяева имели немало моментов, чтобы выйти вперед, однако игра так и завершилась вничью.

Фиорентина - Ювентус 1:1

Голы: Куаме, 29, - Милик, 9

Фиорентина: Терраччано, Додо, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 54), Бираги, Барак (Журковски, 79), Амрабат, Мале (Мандрагора, 62), Йович (Артур, 79), Куаме (Иконе, 62), Соттиль.

Ювентус: Перин, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Шильо, Фаджоли, Миретти, Паредес, Локателли, Маккенни, Куадрадо, Кин, Ди Мария, Костич, Милик.

Предупреждения: Амрабат, Алекс Сандро, Локателли, Данило.