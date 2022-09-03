Дубль Леау принес "россонери" победу в миланском дерби

Португалец помимо двух голов сумел отметиться результативным пасом на Жиру.

В субботу, 3 сентября, в рамках 5 тура Серии А Милан принимал Интер на стадионе Джузеппе Меацца.

С первых минут встречи стали накаляться страсти. Уже в первую десятиминутку игроки обеих команд сильно перевозбудились, за что получили свои заслуженные желтые карточки.

После того, как игра успокоилась гости сумели открыть счет в матче. Марцело Брозович вывел свой клуб вперед, однако спустя пару минут лидер атаки Милана Рафаэл Леау возобновил паритет.

Во второй половине встречи "россонери" не хотел вновь отыгрываться, ввиду чего решил пойти вперед, почувствовав неорганизованность соперника в обороне. Сначала на 54-й минуте Оливье вывел свой клуб вперед, а спустя пару мгновений Леау помог Милану удвоить преимущество.

Интер решил отыгрываться, выпустив вместо защитника Эдина Джеко, который с ходу дал результат. Босниец спустя три минуте после выхода на поле сумел сократить отставание.

В оставшееся время Интер пытался вырвать ничью, пытаясь найти брешь в обороне Милана, однако "россонери" не намерены были больше пропускать, удержав счет в свою пользу 3:2.

Милан - Интер 3:2

Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67

Милан: Меньян - Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес - Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63) - Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).

Интер: Ханданович - Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84) - Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63) - Корреа (Джеко, 64), Мартинес.

Предупреждения: Эрнандес, Думфрис, Жиру, Брозович, де Кетеларе, Индзаги, Тонали.