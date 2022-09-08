Клопп отреагировал на слухи о возможной отставки в Ливерпуле

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль крупно проиграл Наполи (1:4).

Вокруг главного тренера английской команды Юргена Клоппа появились слухи о возможной отставке с данного поста.

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По словам немецкого специалиста, он уверен в поддержке руководства клуба, которое даст время на стабилизацию.

"Не очень волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации я разберусь, а не кто-то другой", - приводит слова Клоппа Джеймс Пирс.

Во втором туре Лиги чемпионов Ливерпуль проведет домашний поединок с Аяксом.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Наполи - Ливерпуль.