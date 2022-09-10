Коваленко остался в запасе Специи на матч против Наполи

Украинец оказался на скамейке запасных после выходов в страте в двух предыдущих поединках.

В субботу, 10 сентября, Специя в рамках шестого тура итальянской Серии А сыграет на выезде против Наполи.

Перед поединком главный тренер "орлят" Лука Готти объявил стартовый состав своей команды, в который не попал полузащитник Виктор Коваленко. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

📌 STARTING XI



Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #NapoliSpezia pic.twitter.com/SAJWUFkkba — Spezia Calcio (@acspezia) September 10, 2022

Отметим, что в предыдущих двух матчах чемпионата с Болоньей и Ювентусом Коваленко выходил на поле с первых минут. Всего в текущем сезоне украинский хавбек принял участие в четырех поединках в составе Специи.

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На данный момент Наполи с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице, Специя идет 14-й, имея в своем активе пять баллов.

Матч шестого тура Серии А Наполи - Специя начнется в 16:00 по киевскому времени.