Коваленко остался в запасе Специи на матч против Наполи
В субботу, 10 сентября, Специя в рамках шестого тура итальянской Серии А сыграет на выезде против Наполи.
Перед поединком главный тренер "орлят" Лука Готти объявил стартовый состав своей команды, в который не попал полузащитник Виктор Коваленко. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) September 10, 2022
Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #NapoliSpezia pic.twitter.com/SAJWUFkkba
Отметим, что в предыдущих двух матчах чемпионата с Болоньей и Ювентусом Коваленко выходил на поле с первых минут. Всего в текущем сезоне украинский хавбек принял участие в четырех поединках в составе Специи.
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На данный момент Наполи с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице, Специя идет 14-й, имея в своем активе пять баллов.
Матч шестого тура Серии А Наполи - Специя начнется в 16:00 по киевскому времени.