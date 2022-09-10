Возглавив Челси, Поттер стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Несколькими днями ранее стало известно, что Грэм Поттер покинул Брайтон ради работы в лондонском Челси. Там он сменил на посту рулевого "пенсионеров" Томаса Тухеля, у которого в край испортились отношения с новым владельцем клуба Тоддом Боэли.

Поттер подписал пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать по 10 миллионов фунтов в год. Как стало известно The Sun, это позволило 47-летнему специалисту стать четвертым тренером по объему заработка в АПЛ.

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Он делит четвертое место с наставником Лестера Бренданом Роджерсом. Самым высокооплачиваемым тренером Англии является Пеп Гвардиола, который за один год в Манчестер Сити зарабатывает 19 миллионов.

Стоит отметить присутствие в списке футболиста Брайтона Адама Лалланы, который пока что будет играющим тренером "чаек" после ухода Поттера. Остается неизвестной зарплата лишь исполняющего обязанности главного тренера Борнмута Гари О'Нила.