Игорь Суркис - о поведении фанов Фенербахче: В футболе не должно такого быть

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился мыслями о провокациях со стороны болельщиков турецкого Фенербахче.

По словам функционера, поведение фанов "желтых канареек" - хамское.

"В футболе такого вообще не должно быть. Я уверен, что УЕФА отреагирует на их действия и будет большой штраф Фенербахче. Они в тот раз повели себя по-хамски, когда мы играли в ЛЧ.

Не хочу такого ничего говорить. Оценку должны их действиям дать инстанции. Это хамство. Так себя вести в современном мире невозможно".

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Также Суркис высказался о большом количестве фолов от игроков стамбульской команды.

"Я согласен с Мистером. Судья не справился с этой игрой. На Шапаренко, получившего разрыв крестов, не давали нарушений.

Согласитесь, что VAR есть для того, чтобы смотреть момент, когда футболисту отрывают ногу", - сказал он в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.