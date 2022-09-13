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Футбол

Клопп назвал свой худший матч в Ливерпуле

Немецкий тренер назвал памятные поражения в своей карьере в английском клубе.
Сегодня, 08:17
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился воспоминанием о поражении своей команды в матче первого тура Лиги чемпионов против Наполи (1:4).

По словам немецкого специалиста, это худший поединок в исполнении его подопечного за все время работы.

"Мы общались с игроками. Я пересматривал игру пару раз и это был настоящий хоррор, честно. Ребята это и так понимали, но после пересмотра это стало еще более очевидным. Это наихудший матч Ливерпуля с момента моего назначения".

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"Все помнят поражение 2:7 от Астон Виллы в 2020 году и несколько других матчей, где мы совершенно не успевали, но тогда были хоть какие-то позитивные моменты. В игре против Наполи вообще ничего не было. Мы должны понять, почему так произошло. Я считаю, что 8 игроков из стартового состава абсолютно не соответствовали своему уровню, еще 3 игрока сыграли не на своем лучшем уровне, а просто нормально", - приводит слова Клоппа Goal.

Отметим, что уже сегодня, 13 сентября, Ливерпуль на своем поле примет Аякс. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

Ранее сообщалось, что Клопп отреагировал на слухи о возможной отставки в Ливерпуле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль наполи Юрген Клопп
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