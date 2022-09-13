iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши

Кендзер имеет возможность впервые за десять месяцев сыграть за национальную команду.
Сегодня, 10:22
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев
0 0 0

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную Польши.

Наставник польской команды Чеслав Михневич внес в заявку на матчи Лиги наций 31-го футболиста, среди которых и Томаш.

Читай также: "Проблема не в игре": Луческу оценил первую победу Динамо в чемпионате

28-летний футболист имеет возможность впервые за десять месяцев сыграть за сборную, ведь ранее он вызывался, но не играл.

В сентябре сборная Польши сыграет два матча: дома с Нидерландами (22 сентября) и на выезде с Уэльсом (25 сентября).

В турнирной таблице группы сборная Польши занимает третье место, имея четыре очка в активе после четырех туров.

Ранее сообщалось, что Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев Томаш Кендзера
0 0 0

Статьи по теме

В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ Стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ
Шахтер - Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:38
В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая
Лига Европы12:10
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа11:58
Стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ
Лига Чемпионов11:45
Шахтер - Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа11:34
Стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны
Сборные11:08
Евробаскет-2022: дуэль Германии и Греции, противостояние Испании и Финляндии
Бокс10:47
Валлин сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри
Европа10:22
Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши
Бокс10:00
Ортис: Ломаченко - отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать
Лига Чемпионов09:35
Бавария - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK