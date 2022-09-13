Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши

Кендзер имеет возможность впервые за десять месяцев сыграть за национальную команду.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную Польши.

Наставник польской команды Чеслав Михневич внес в заявку на матчи Лиги наций 31-го футболиста, среди которых и Томаш.

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28-летний футболист имеет возможность впервые за десять месяцев сыграть за сборную, ведь ранее он вызывался, но не играл.

В сентябре сборная Польши сыграет два матча: дома с Нидерландами (22 сентября) и на выезде с Уэльсом (25 сентября).

В турнирной таблице группы сборная Польши занимает третье место, имея четыре очка в активе после четырех туров.

Ранее сообщалось, что Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана.