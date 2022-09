Экс-наставник Шахтера близок к тому, чтобы возглавить клуб из АПЛ

Бывший главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби может получить новое место работы.

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Джанлуку ди Марцио, Брайтон все еще рассматривает кандидатуру итальянца в каччестве нового наставника клуба.

По информации журналиста, переговоры продолжаются. Диалог между сторонами проходит хорошо. Де Дзерби ждет, когда клуб примет окончательное решение.

Итальянский специалист желает попробовать свои силы в чемпионате Англии.

