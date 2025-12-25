iSport.ua
"Не могу поверить, что сделал это": Уордли отреагировал на лидерство в рейтинге The Ring

Британский супертяжеловес поделился эмоциями от признания.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался по поводу своего лидерства в рейтинге от The Ring.

Британский боксер отметил, что несколько лет назад не мог бы представить, что окажется на первой строчке.

Читай также: Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли

"Я не могу поверить, что сделал это. Я смотрю на рейтинг, вижу себя на вершине и смеюсь. Я думаю о том, как я это сделал?

Недавно я реально увидел фото рейтинга, когда впервые попал в топ-10. Я видел все имена в нем и думал, что если я поднимусь немного выше, всего на несколько позиций - на седьмое, шестое или даже пятое место, то это будет здорово. Это было несколько лет назад, но я продолжал в том же духе и поднимался выше.

Теперь я номер один. Я думаю: "Ого, хорошо. Я все сделал правильно, не так ли?" - приводит слова Уордли The Ring.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring.

