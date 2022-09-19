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Лион - ПСЖ 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Франции

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:08
Лион - ПСЖ / PSG_inside
Лион - ПСЖ / PSG_inside
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В рамках восьмого тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде встречался с Лионом.

Единственный гол был забит на пятой минуте, а его автором стал нападающий парижской команды Лионель Месси.

На протяжении всего поединка команды старались реализовать свой атакующий потенциал, но забить больше не удалось.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лион - ПСЖ:

Лион - ПСЖ 0:1
Гол: Месси, 5.

Лион: Лопеш – Густо, Мендес, Люкеба, Тальяфико – Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какере (Рейн, 75), Экамби (Баркола, 87) – Дембеле, Ляказетт.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Ф. Руис (Витинья, 57), Верратти (Мукиеле, 64), Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар (Солер, 86).

Предупреждение: … – Верратти, Доннарумма.

Источник: MEGOGO

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