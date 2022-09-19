Лион - ПСЖ 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Франции
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках восьмого тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде встречался с Лионом.
Единственный гол был забит на пятой минуте, а его автором стал нападающий парижской команды Лионель Месси.
На протяжении всего поединка команды старались реализовать свой атакующий потенциал, но забить больше не удалось.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лион - ПСЖ:
Лион - ПСЖ 0:1
Гол: Месси, 5.
Лион: Лопеш – Густо, Мендес, Люкеба, Тальяфико – Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какере (Рейн, 75), Экамби (Баркола, 87) – Дембеле, Ляказетт.
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Ф. Руис (Витинья, 57), Верратти (Мукиеле, 64), Мендеш – Месси, Мбаппе, Неймар (Солер, 86).
Предупреждение: … – Верратти, Доннарумма.
Источник: MEGOGO