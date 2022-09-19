Маттеус: Не думаю, что Нагельсманн в опасности - никому не дают такой контракт просто так

Легенда клуба также встала на защиту тренера, у которого начался кризисный период в Мюнхене.

Удручающие результаты мюнхенской Баварии в последних четырех матчах чемпионата Германии подняли шумиху вокруг потенциального увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера.

В связи с этим руководители "ротен" вынуждены постоянно отвечать на вопрос об отставке 35-летнего специалиста, заявляя, что клуб полностью ему доверяет. Теперь очередь дошла и до легенды баварцев Лотара Маттеуса.

"Он по-прежнему является подходящим тренером для Баварии. Приятно, что Оливер Кан поддержал его сразу после поражения в Аугсбурге и катастрофической серии из четырех безвыигрышных игр. Это было правильно и это именно то, что сейчас нужно Юлиану от клуба", - цитирует Маттеуса Bayern & Germany.

"Да, это, безусловно, самый сложный этап в молодой карьере этого великого тренера, и я все еще верю, что он все изменит и сделает правильные выводы. Я не слышал ничего плохого или негативного о Нагельсманне из окружения. Не думаю, что он потерял раздевалку, что команда играет против него или что они хотят от него избавиться".

"Я не верю ни в то, что ему грозит опасность, ни в то, что, например, обсуждается Томас Тухель. Нагельсманну не просто так дали пятилетний контракт, и за него заплатили большие деньги. Это самый длительный срок контракта, который тренер когда-либо получал в Мюнхене, поэтому все вместе постараются выйти из этой ситуации".

Напомним, что после поражения от Аугсбурга (0:1), Бавария откатилась на пятое место, уступая пять очков лидеру в лице внезапного Униона.