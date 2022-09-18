Генеральный директор Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе
В стане мюнхенцев доверяют молодому наставнику.
Бавария не планирует увольнять главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна.
"Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.
Конечно, мы все недовольны, все в плохом настроении. Нам нужно вернуться на верный путь. Как только игра против Леверкузена снова начнется, мы должны будем выложиться на полную.
Читайте также: Бунт в Баварии? Некоторые игроки клуба недовольны критикой со стороны Нагельсманна
Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в Бундеслиге", – сказал генеральный директор Баварии Оливер Кан на Октоберфесте.
Напомним, после 7 туров Бавария идет на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги.