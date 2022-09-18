Генеральный директор Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе

Бавария не планирует увольнять главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна.

"Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.

Конечно, мы все недовольны, все в плохом настроении. Нам нужно вернуться на верный путь. Как только игра против Леверкузена снова начнется, мы должны будем выложиться на полную.

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Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в Бундеслиге", – сказал генеральный директор Баварии Оливер Кан на Октоберфесте.

Напомним, после 7 туров Бавария идет на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги.