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Бунт в Баварии? Некоторые игроки клуба недовольны критикой со стороны Нагельсманна

Наставником мюнхенцев недовольны футболисты.
Сегодня, 13:19
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
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Атмосфера в Баварии в последнее время нагнетается. Об этом сообщает Sport1.de.

В субботу мюнхенцы проиграли Аугсбургу (0:1). 35-летний специалист хочет получить ответы от звезд Баварии в воскресенье и проведет беседу на базе перед тем, как команда сначала отправится на Октоберфест.

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Нагельсманн считает, что игроки команды несут основную ответственность – особенно из-за большого количества упущенных моментов и слабой реализации.

Баварии не нравится то, как управляет командой немец, а также его методы общения с командой и прессой.

В последнее время также нескольких игроков основного состава также раздражает тот факт, что у Нагельсманна редко возникают вопросы к себе, когда он отвечает на вопросы журналистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юлиан Нагельсманн
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Бунт в Баварии? Некоторые игроки клуба недовольны критикой со стороны Нагельсманна
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