"Главный клуб Европы?": Аугсбург эмоционально отреагировал на победу над Баварией

Немецкий клуб не упустил возможность того, чтобы о нем говорили дольше.

В рамках седьмого тура чемпионата Германии Бавария на выезде минимально проиграла Аугсбургу. Автором единственного гола стал Бериша, который реализовал свой момент на старте второго тайма.

После финального свистка пресс-служба Аугсбурга эмоционально отреагировала на историческую победу. Представители клуба опубликовали пост в Twitter с итоговым счетом встречи, подписав картинку "Лига фермеров!". Так называют Бундеслигу, считая, что Бавария тотально доминирует в лиге.

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Несмотря на первую реакцию, Аугсбург также не упустил возможность назвать себя лучшим клубом Европы, ведь до поражения Бавария обыграла Барселону (2:0) в Лиге чемпионов.

"Главный клуб Европы?", - гласит подпись фото.

Biggest club in Europe?? pic.twitter.com/y7ZmQwlrPM — FC Augsburg (@FCA_World) September 17, 2022

В турнирной таблице чемпионата Германии Аугсбург занимает 11-е место, имея девять очков после семи туров. Бавария расположилась на четвертой строчке с 12 очками после семи игр.

Ранее сообщалось, что Аугсбург прервал рекордную серию Баварии в Бундеслиге.