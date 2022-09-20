Абрахам: Дибала так же хорош, как и в FIFA, хотя выглядит на 12 лет

Форвард Ромы Тэмми Абрахам высказался о подписании форварда Пауло Дибалы.

"Он талантлив. Так же хорош, как и в FIFA. Он также обладает лидерскими качествами, хотя выглядит так, как будто ему 12 лет!

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У него есть тот опыт завоевания трофеев в Ювентусе, это именно то, что нам было нужно. Его переход – это хорошо и лично для меня, мы выстраиваем партнерство", – сказал Абрахам в интервью Daily Mail.

Напомним, аргентинец перешел в римский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 8 матчах за римлян.