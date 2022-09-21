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Виллиан поделился тем, что будет делать после завершения карьеры

Бразилец намерен стать футбольным агентом
Сегодня, 21:30
Виллиан
Виллиан
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Экс-футболист Шахтера и Челси Виллиан рассказал, чем займется после завершения карьеры игрока.

По словам бразильца, ему хочется попробовать себя в агентской сфере.

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"Я уже начал учиться на футбольного агента. Это то, чем я хочу заниматься после футбола. Процесс очень длинный, поэтому пока идет достаточно медленно.

Пока я не могу изучить слишком много и практиковаться, потому что я все еще играю. Но я учусь, поэтому, когда я закончу, я займусь этим.

В течение своей карьеры и получил достаточно опыта, который могу взять с собой в профессию. Молодым игрокам тяжело, а я хочу им помочь. Я хочу дать свои наставления им, объяснить, что делать в тех или иных ситуациях", - рассказал Виллиан.

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