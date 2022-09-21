Экс-футболист Шахтера рассказал, что не хотел переходить в клуб

Бывший вингер донецкого Шахтера Виллиан рассказал, что изначально не хотел играть за клуб.

По словам Виллиана, ему не нравилось то, что в Украине зимой очень холодно.

"Я тогда сыграл всего 10 месяцев на профессиональном уровне. Помню, я разговаривал с папой о трансферных предложениях из Европы. Одним из вариантов был «Шахтер». Я ему сказал: "Я не хочу в Украину, там очень холодно".

Но Шахтер продолжал настаивать, чтобы я приехал, просто посмотреть, как там. Поэтому я с папой поехал туда на три дня, посмотреть тренировочные условия и город.

Нам понравился проект и все остальное. Они играли в Лиге чемпионов каждый сезон, там играли и другие бразильцы, например Луис Адриано и Фернандиньо.

В мой последний день пребывания там они видели, что я все еще не уверен. Генеральный директор увидел мое лицо и увидел сомнения. Он спросил: "Чего ты хочешь, чтобы остаться – больше денег или что?". Я сказал:"Дело не в деньгах, это такой серьезный переезд – из Бразилии в Украину. Здесь все по-другому".

Но я решил подписать контракт, потому что считал, что это лучшее место для выступлений в Лиге чемпионов и для того, чтобы я мог бы поехать куда-нибудь еще, например, в Англию или Испанию. Это хорошая витрина, чтобы перейти в топовую лигу.

В конце концов, я остался там на пять с половиной лет, хотя планировал всего на два. Мне понадобился год, чтобы адаптироваться ко всему: языку, холоду, тренировкам. Это было тяжело. Зима была жесткая, на улице было -20 градусов.

Но это было хорошее время. У нас была очень хорошая команда. Мы обыграли Челси в Лиге чемпионов, я выиграл много трофеев (4 чемпионских титула, 3 Кубка Украины и Кубок УЕФА – прим.)", - сказал Виллиан.