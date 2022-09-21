Ингулец подписал экс-вратаря молодежной сборной Украины
Роман Пидкивка нашел себе новую команду.
Сегодня, 21:44
Ингулец усилил вратарскую линию при помощи рынка свободных агентов.
Клуб из Петрово заявил на сезон голкипера Романа Пидкивку.
Футболист будет выступать за клуб под 77 номером.
Ранее Пидкивка выступал за молодежную сборную Украины и львовские Карпаты.
Ранее сообщалось, что проходил просмотр в луганской Заре.
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