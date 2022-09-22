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Игуаин: Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, но это не так

Аргентинец высказался о жизни профессионального спортсмена.
Сегодня, 13:53
Гонсало Игуаин / Getty Images
Гонсало Игуаин / Getty Images
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Форвард Интер Майами Гонсало Игуаин рассказал о сложностях в жизни футболиста.

"Я уже говорил, что прожил неестественные 15 лет. Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, в которой все просто. Вовсе нет. Мы не можем прогуляться по улице, как вы. Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это.

После неудачного матча, упущенного момента или поражения ты не можешь выйти на улицу. Жизнь футболиста определяется результатом.

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Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение. На данном этапе жизни я уже не могу мириться с этим. Благодаря семье и друзьям я очень вырос с личной точки зрения.

Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов жизни", – сказал Игуаин в интервью TyC Sports.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 3 ассиста в 20 матчах МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гонсало Игуаин интер майами
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