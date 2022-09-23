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Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21

Молодежная сборная Украины определилась с составом на матч плей-офф квалификакции к ЧЕ-2023.
Сегодня, 18:14
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ
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В рамках первого матча плей-офф отбора к чемпионату Европы-2023 сборная Украины U-21 сыграет с сверстниками из Словакии.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань определился с составом на данный поединок.

Cловакия U-21: Белко - Месик, Немчик, Оберт, Датко - Покорны, Кадак, Лавринчик - Суслов, Стрелец, Капралик.

Запасные: Людха, Бакала, Войтко, Галчик, Голян, Мислович, Небила, Суля, Труса.

Украина U-21: Трубин - Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч - Судаков, Крыськив, Бондаренко, Михайленко - Ванат, Вьюннык.

Запасные: Фесюн, Кухаревич, Таловеров, Сикан, Назаренко, Желизко, Драмбаев, Бражко, Очеретько.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Руслан Ротань Антолий Трубин Владислав Ванат Георгий Судаков
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