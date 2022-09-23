Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21
Молодежная сборная Украины определилась с составом на матч плей-офф квалификакции к ЧЕ-2023.
В рамках первого матча плей-офф отбора к чемпионату Европы-2023 сборная Украины U-21 сыграет с сверстниками из Словакии.
Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань определился с составом на данный поединок.
Cловакия U-21: Белко - Месик, Немчик, Оберт, Датко - Покорны, Кадак, Лавринчик - Суслов, Стрелец, Капралик.
Запасные: Людха, Бакала, Войтко, Галчик, Голян, Мислович, Небила, Суля, Труса.
Украина U-21: Трубин - Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч - Судаков, Крыськив, Бондаренко, Михайленко - Ванат, Вьюннык.
Запасные: Фесюн, Кухаревич, Таловеров, Сикан, Назаренко, Желизко, Драмбаев, Бражко, Очеретько.