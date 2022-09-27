Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил игровую карьеру

Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микел объявил о завершении футбольной карьеры.

"Оценив свою двадцатилетнюю карьеру, я должен отметить, что чрезвычайно доволен тем, чего мне удалось добиться, и, что важнее всего, тем, каким человеком я стал", – отметил 35-летний нигериец.

35-летний нигериец в свое время дважды выиграл АПЛ, трижды – Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Кубок английской лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что известный итальянский защитник завершил карьеру.