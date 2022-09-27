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Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил игровую карьеру

Нигериец решил "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 19:15
Джон Оби Микел / Getty Images
Джон Оби Микел / Getty Images
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Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микел объявил о завершении футбольной карьеры.

"Оценив свою двадцатилетнюю карьеру, я должен отметить, что чрезвычайно доволен тем, чего мне удалось добиться, и, что важнее всего, тем, каким человеком я стал", – отметил 35-летний нигериец.

35-летний нигериец в свое время дважды выиграл АПЛ, трижды – Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Кубок английской лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что известный итальянский защитник завершил карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джон Оби Микел
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Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил игровую карьеру
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