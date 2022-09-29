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Преступники ограбили игрока Ливерпуля, когда тот был дома с семьей

К счастью, никто из семейства не пострадал.
Сегодня, 19:02
Алекс Окслейд-Чемберлен и Перри Эдвардс / Getty Images
Алекс Окслейд-Чемберлен и Перри Эдвардс / Getty Images
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Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен стал жертвой ограбления вечером вторника, 27 сентября.

Как стало известно Daily Mail, вор залез в дом 29-летнего футболиста, который был там вместе со своей женой, певицей Перри Эдвардс и 13-месячным сыном Акселем. Пара живет в Уилмслоу, недалеко от Манчестера.

В заявлении полиции говорится, что никто не пострадал, но были украдены украшения и сумки. Полиция Чешира ведет расследование инцидента.

"В 22:45 во вторник, 27 сентября, полиция была вызвана из-за ограбления дома в Уилмслоу. Преступник ворвался в дом, украв драгоценности и сумки, пока жильцы находились внутри. Проводятся следственные действия по установлению подозреваемых".

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Сообщается, что Окслейд-Чемберлен и его жена были "напуганы и убиты горем" из-за "наглого" вора, который скрылся с "кучей ценных вещей".

В настоящее время Алекс Окслейд-Чемберлен не играет из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил во время предсезонного турне Ливерпуля по Азии. Он еще не играл за "красных" в сезоне-2022/23. По предоставляемой информации, игрок может вернуться в строй в конце октября или ноябре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль АПЛ Алекс Окслейд-Чемберлен
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