Хавбек Боруссии Дортмунд стал главной трансферной целью Ливерпуля на лето 2023 года

Полузащитник Боруссии Джуд Беллингем по-прежнему не решил, куда перейдет следующим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичанин пока не договорился ни с одним из клубов о переходе. В данный момент Боруссия не ведет переговоры о трансфере Беллингема. В контракте Джуда с клубом нет отступных.

В стане "шмелей" считают, что выступление полузащитника на ЧМ-2022 в составе сборной Англии повлияет на его цену, поэтому хочет определить ее после турнира.

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В борьбе за Беллингема лидирует Ливерпуль. Беллингем станет приоритетной целью мерсисайдцев. Клуб готов будет выложить за подписание перспективного игрока круглую сумму.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 7 матчей в рамках Бундеслиги.