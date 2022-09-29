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Холанд: Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь

Норвежец высказался о своей профессии.
Сегодня, 20:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о значимости денег в своей жизни.

"В детстве я, как и все, мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать этим на жизнь. Теперь я это делаю.

Думаю, деньги важны для всех. Заработать как можно больше – это не главная задача, но всем бы этого хотелось...

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Если ты можешь получить 5 000 норвежских крон за выполнение работы или 10 000 за ту же работу, ты выберешь 10 000. Все так сделают. Я мечтал играть в футбол и жить на заработанные этим деньги всю оставшуюся жизнь", – сказал Холанд в рамках документального фильма Haaland – The Big Decision.

Напомним, норвежский нападающий получает 433 тысячи евро в неделю в стане Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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