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Эвра: С покупкой Холанда у Ман Сити нет оправданий поражениям в Лиге чемпионов

Француз верит в успех "горожан".
Сегодня, 17:52
Патрис Эвра / Getty Images
Патрис Эвра / Getty Images
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Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что Манчестер Сити обязан выиграть Лигу чемпионов с новым форвардом Эрлингом Холандом.

"Холанд – монстр. Это киллер перед воротами, который использует физику, правильно двигается. Для человека с такими ростом и физической силой он очень резок. Холанд похож на кошку.

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Он вернул команду на верный путь. Это настоящий форвард. Ман Сити выигрывал АПЛ без нападающего, но испытывал проблемы в Лиге чемпионов. Теперь у них нет оправданий.

Когда они проиграли финал против Челси, Гвардиола решил играть без нападающего. Теперь такого уже не случится", – сказал Эвра в интервью Manchester Evening News.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Патрис Эвра Эрлинг Холанд
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