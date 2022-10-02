Холанд намерен испытать свои силы во всех топ-лигах

Отец форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда Альф-Инге заявил, что его сын намерен поиграть во всех топ-5 лигах.

"Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года.

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Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии, а потом Испания, Италия, Франция, верно? Мы не знаем, сложится ли все так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах", – заявил Альф-Инге в документальном фильме Haaland: The Big Decision.

В текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 1 ассист в 7 матчах АПЛ.