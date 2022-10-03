Невилл: Против Холанда невозможно играть
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил игру форварда Манчестер Юнайтед Эрлинга Холанда.
"У МЮ на скамейке был футболист, который выступал на мировом уровне 10-15 лет, – Криштиану Роналду. Но теперь мы наблюдаем за новым поколением. Именно игру мирового уровня мы и увидели сегодня.
Я знаю, что Фил Фоден тоже забил три гола. Он свой парень и наверняка очень горд этим достижением. Он прекрасный английский футболист. Но Эрлинг – это нечто совершенно иное.
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Мы становимся свидетелями чего-то действительно особенного. И, думаю, это понятно по его статистике. Он делает так, что сложное выглядит простым.
Против Холанда невозможно играть. Такой я делаю вывод. Конечно, мы видели в составе Манчестер Сити фантастических футболистов: Кевина де Брюйне, Давида Сильву, Серхио Агуэро. Но этот игрок способен превзойти их всех", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне на счету норвежца 14 голов и 3 ассиста в 8 матчах АПЛ.