Куртуа пропустит матч против Шахтера

Бельгиец пока не восстановился от травмы.

Голкипер Реала Тибо Куртуа пропустит матч Лиги чемпионов против Шахтера. Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес.

Бельгиец травмировал спину, ввиду чего пропустил игру 7-го тура чемпионата Испании против Осасуны (1:1).

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Точных сроков восстановления футболиста пока нет, однако известно, что сам Куртуа хочет восстановиться к игре против Барселоны, которая состоится 16 октября.

Напомним, матч третьего тура ЛЧ Реал – Шахтер пройдет в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.