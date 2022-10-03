iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Куртуа пропустит матч против Шахтера

Бельгиец пока не восстановился от травмы.
Сегодня, 17:20
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images
0 0 0

Голкипер Реала Тибо Куртуа пропустит матч Лиги чемпионов против Шахтера. Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес. 

Бельгиец травмировал спину, ввиду чего пропустил игру 7-го тура чемпионата Испании против Осасуны (1:1).

Читайте также: Матч Реал - Шахтер обслужит фартовый судья для "горняков"

Точных сроков восстановления футболиста пока нет, однако известно, что сам Куртуа хочет восстановиться к игре против Барселоны, которая состоится 16 октября.

Напомним, матч третьего тура ЛЧ Реал – Шахтер пройдет в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид
0 0 0

Статьи по теме

Перес: Футбол болен, он теряет лидерство в мире Перес: Футбол болен, он теряет лидерство в мире
Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа Анчелотти рассказал подробности травмы Куртуа
Лунин - худший игрок Реала в матче с Осасуной Лунин - худший игрок Реала в матче с Осасуной
Реал с Луниным в основе не смог переиграть Осасуну Реал с Луниным в основе не смог переиграть Осасуну
Помочь журналистам

Видео

Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Гвардиола назвал главное отличение Месси от Холанда
Украина17:50
Кривбасс после матча с Зарей возмутился русскими версиями эмблем клубов, предложив использовать украинские варианты
Европа17:20
Куртуа пропустит матч против Шахтера
Лига Европы16:55
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Киберспорт16:51
Европейский RMR-турнир. Группа В: расписание и результаты матчей
Киберспорт16:51
Европейский RMR-турнир. Группа А: расписание и результаты матчей
ММА16:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:24
Судьба Индзаги решится после матчей против Барселоны и Сассуоло
Евро-202416:00
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Европа15:47
Терри: Холанд может стать величайшим в истории АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK