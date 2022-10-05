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Барселона и Атлетико согласовали трансфер Гризманна

Француз близок к полноценному переходу в стан "матрасников".
Сегодня, 19:53
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Форвард Барселоны Антуан Гризманн близок к окончательному переходу в Атлетико. Об этом сообщает издание Marca.

Клубы в скором времени подпишут соглашение о трансфере 31-летнего француза за 20 млн + 2 млн евро. Таким образом, стороны отказываются от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 млн евро.

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"Матрасникам" больше не придется регулярно выпускать игрока после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа. Сам Гризманн подпишет контракт с понижением зарплаты до 7 млн евро в год, сроком на 4 года.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 7 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Антуан Гризманн
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