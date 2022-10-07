Тен Хаг: Формирование стиля Манчестер Юнайтед займет месяцы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг рассказал, сколько времени уйдет для на формирование стиля игры команды.

"Это не только стиль, вопрос в физике, менталитете. И особенно в устойчивости. Это как рутина, образ жизни, и нужно привносить это на каждую тренировку в своей системе, как для команды, так и для отдельных игроков.

И если в последние годы этого не хватало, то ты не построишь это за неделю или месяц. Должна быть система, в современном футболе высокие требования.

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Совершенно ясно, что Сити в этом вопросе эталон. Есть и другие команды. Но я думаю, что мы можем добиться этого. Но это не произойдет в одночасье, это займет не недели, а месяцы", – сказал тен Хаг в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне Манчестер Юнайтед идет на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 7 туров 12 очков.