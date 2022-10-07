Кавани: Роналду делал меня сильнее

Форвард Валенсии Эдинсон Кавани высказался о нападающем Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Мы общались с Роналду очень хорошо. Мы много общались, несколько раз вместе ужинали, делились мыслями о футболе. У нас разные истории жизни, но мы оба поднялись с низов. Когда такое происходит, когда прикладываешь так много усилий, многому учишься.

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У нас была довольно схожая идеология жизни. Он нормальный парень, гораздо теплее, когда с ним сближаешься. Он всегда думает о работе и поддержании уровня, погружен во все детали.

Меня он делал сильнее. Плюс он старше меня. О нем всякое говорят, что он он может вести себя получше или похуже, но я воспринимаю хорошее. В футболе то же самое. Я научился кое-чему из его отношения к делу, его подготовки", – сказал Кавани в интервью Relevo.

В текущем сезоне на счету Роналду 2 матча в рамках Ла Лиги.