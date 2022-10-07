iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кавани: Роналду делал меня сильнее

Уругваец доволен работой с именитым португальцем.
Сегодня, 19:19
Роналду и Кавани / Getty Images
Роналду и Кавани / Getty Images
0 0 0

Форвард Валенсии Эдинсон Кавани высказался о нападающем Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Мы общались с Роналду очень хорошо. Мы много общались, несколько раз вместе ужинали, делились мыслями о футболе. У нас разные истории жизни, но мы оба поднялись с низов. Когда такое происходит, когда прикладываешь так много усилий, многому учишься.

Читайте также: Тен Хаг не хочет отпускать Роналду в январе

У нас была довольно схожая идеология жизни. Он нормальный парень, гораздо теплее, когда с ним сближаешься. Он всегда думает о работе и поддержании уровня, погружен во все детали.

Меня он делал сильнее. Плюс он старше меня. О нем всякое говорят, что он он может вести себя получше или похуже, но я воспринимаю хорошее. В футболе то же самое. Я научился кое-чему из его отношения к делу, его подготовки", – сказал Кавани в интервью Relevo.

В текущем сезоне на счету Роналду 2 матча в рамках Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду
0 0 0

Статьи по теме

Рэшфорд признан игроком недели в Лиге Европы Рэшфорд признан игроком недели в Лиге Европы
Тен Хаг: Формирование стиля Манчестер Юнайтед займет месяцы Тен Хаг: Формирование стиля Манчестер Юнайтед займет месяцы
Тен Хаг не хочет отпускать Роналду в январе Тен Хаг не хочет отпускать Роналду в январе
Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника
Помочь журналистам

Видео

"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем
"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Бокс20:12
Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника
Европа19:51
Гвардиола: Было 10-15 "новых Месси", но все они провалились
Другие страны19:42
Ярмоленко забил второй гол за Аль-Айн и помог своей команде одержать победу
Европа19:19
Кавани: Роналду делал меня сильнее
Украина19:00
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа18:57
Ди Мария едва не стал жертвой грабителей, охранникам пришлось открыть стрельбу
Украина18:53
Колос на своем поле не сумел одолеть Ингулец
Лига Европы18:20
Рэшфорд признан игроком недели в Лиге Европы
Европа17:55
Реал попытается подписать Холанда в 2024 года
Украина17:23
Металлист на выезде нанес поражение Вересу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK