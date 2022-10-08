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Миколенко: Уверен, что смогу сыграть лучше в матче с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник Эвертона оценил свою готовность к ближайшему поединку.
Сегодня, 14:23
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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Защитник Эвертона Виталий Миколенко высказался по поводу предстоящего матча английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

"Мы выиграли два последних матча, что и хотели сделать. Против Саутгемптона, возможно, мы и не играли хорошо, но победили на выезде, и это прекрасное чувство. Перед игрой с Вест Хэмом у нас было четыре ничьи в чемпионате, и мы очень хотели этой победы. Это было важно для нашей уверенности. Добыв ее, мы продолжили успех в Саутгемптоне. Сейчас мы сосредоточены на следующей игре.

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Я хочу играть лучше, потому что знаю, что иногда ошибался в матчах. Это нормально для всех футболистов. Но я точно хочу сыграть лучше в следующей игре. У нас хороший соперник в лице Манчестер Юнайтед, и я уверен, что смогу сыграть лучше.

Это будет сложный матч, но мы играем на Гудисоне и знаем, что наши болельщики создадут для нас очень хорошую атмосферу. Мы все вместе будем идти к победе. Нам не нужно ничего переосмысливать, мы находимся в начале длинного сезона, и нам просто нужно набрать три очка", - приводит слова Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, что матч десятого тура английской Премьер-лиги Эвертон - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 9 октября, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
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