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Миколенко вошел в команду тура АПЛ по версии WhoScored

Украинец помог своей команде обыграть Саутгемптон.
Сегодня, 19:56
Виталий Миколенко в борьбе за мяч / Getty Images
Виталий Миколенко в борьбе за мяч / Getty Images
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В рамках девятого тура АПЛ Эвертон Миколенко обыграл Саутгемптон (2:1).

Статистический портал WhoScored высоко оценил перформанс украинца в матче против "святых".

Защитник с оценкой в 7.6 баллов оказался в команде тура по версии аналитического сайта.

На данный момент Эвертон занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. Миколенко поучаствовал во всех матчах "ирисок".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Виталий Миколенко
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