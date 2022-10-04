Миколенко вошел в команду тура АПЛ по версии WhoScored
Украинец помог своей команде обыграть Саутгемптон.
Сегодня, 19:56
В рамках девятого тура АПЛ Эвертон Миколенко обыграл Саутгемптон (2:1).
Статистический портал WhoScored высоко оценил перформанс украинца в матче против "святых".
Защитник с оценкой в 7.6 баллов оказался в команде тура по версии аналитического сайта.
На данный момент Эвертон занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. Миколенко поучаствовал во всех матчах "ирисок".
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