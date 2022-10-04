Миколенко вошел в команду тура АПЛ по версии WhoScored

Виталий Миколенко в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках девятого тура АПЛ Эвертон Миколенко обыграл Саутгемптон (2:1).

Статистический портал WhoScored высоко оценил перформанс украинца в матче против "святых".

Защитник с оценкой в 7.6 баллов оказался в команде тура по версии аналитического сайта.

На данный момент Эвертон занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. Миколенко поучаствовал во всех матчах "ирисок".