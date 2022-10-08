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Миколенко рассказал, кто является для него ориентиром в футболе

Защитник Эвертона хочет быть похожим на Эшли Коула.
Сегодня, 17:56
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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Футболист мерсисайдского Эвертона Виталий Миколенко дал интервью клубной пресс-службе.

Украинец заявил, что пытается перенимать все самое лучшее у Эшли Коула, который входит в тренерский штаб "ирисок".

 "Сразу после этого интервью я увижусь с Эшли Коулом. Мы много говорим о моей игре, о форме моего тела, моих движениях. Я смотрю видео с тех времен, когда он играл за Челси, и изучаю их. Он был агрессивен, и я хочу быть таким, как он, я хочу больше играть на атаку. В последних играх я плохо играл на атаку, а он был одним из самых лучших в этом аспекте.

Защитник поделился мыслями о своих партнерах по линии обороны, а именно Шеймусе Коулмане, Джеймсе Тарковски и Коноре Коуди.

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 "Шеймус – великий капитан и фантастический человек. Я все время смотрю, как он играет. Когда мы играли против Саутгемптона на прошлой неделе, он очень помог мне, добавил мне уверенности на поле. Он отличный защитник.

Джеймс Тарковски и Конор Коуди нам как родители. Мы с Тарки много общаемся на поле, потому что играем рядом друг с другом – он отличный парень. Иногда он использует какой-то сленг, который я не могу понять, но мы всегда доносим друг другу свои мысли, потому что оба разбираемся в футболе. Коуди также дал нам большую уверенность. Он много говорит в раздевалке, и он отлично подходит для нас и нашей команды. Кроме того, он говорит медленнее, чем Тарки, поэтому мне немного легче понять его", – сказал Миколенко.

Напомним, завтра 9 октября, в 21:00 по киевскому времени Эвертон сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол эвертон Виталий Миколенко
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