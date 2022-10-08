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Футбол

Вингер Ман Сити приобрел особняк более чем за 5 млн фунтов

Джек Грилиш заимел новое место жительства.
Сегодня, 20:54
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images
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Футболиист Манчестер Сити Джек Грилиш совершил серьезную покупку.

Как сообщает The Sun, англичанин купил особняк стоимостью в 6 млн фунтов.

На территории дома находится сад, который по площади больше, чем Этихад Стэдиум.

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В самом особняке семь спален, бассейн, тренажерный зал и комната отдыха

Издание отмечает, что также в собственности Грилиша продолжает находится пентхаус с футбольным полем для игры 5-на-5 на крыше.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 9 матчей во всех турнирах, забив всего один гол.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити джек грилиш
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