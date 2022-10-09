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Аталанта с Малиновским упустила победу над Удинезе, Специя с Коваленко проиграла Монце

Украинские полузащитники приняли участие в очередных матчах своих команд в Серии А.
Сегодня, 18:19
Удинезе и Аталанта сыграли вничью / Getty Images
Удинезе и Аталанта сыграли вничью / Getty Images
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В воскресенье, 9 октября, были сыграны матчи девятого тура итальянской Серии А, в которых Удинезе принимал на своем поле Аталанту, а Монца встречалась со Специей.

Команда Руслана Малиновского не смогла удержать преимущество в два мяча, завершив выездной поединок вничью 2:2.

Аталанта вышла вперед на 36-й минуте усилиями Адемолы Лукмана, а после перерыва отправила в ворота соперника второй мяч, когда Луис Муриэль реализовал пенальти. Украинский хавбек вышел на поле на 65-й минуте, после чего бергамаски пропустили дважды. Сначала Жерар Деулофеу сократил отставание, а после Неуэн Перес установил окончательный результат встречи.

Удинезе - Аталанта 2:2

Голы: Деулофеу, 67, Перес, 78 - Лукман, 36, Муриэль, 56 (пен.)

Аталанта с 21 очком сохранила первую строчку в турнирной таблице Серии А. Бергамаски опережают Наполи на один балл, но у неаполитанцев на один сыгранный матч меньше. Удинезе, имея 20 пунктов, занимает третье место.

Монца обыграла Специю
Монца обыграла Специю / Источник: Getty Images

В параллельном матче чемпионата Италии Монца на своем поле одержала победу 2:0 над Специей, забив по голу в каждом из таймов. Карлос Аугусто вывел хозяев вперед по истечении получаса игры, а во второй половине встречи Пабло Мари удвоил преимущество своей команды.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на матч в стартовом составе Специи и был заменен на 60-й минуте.

Монца - Специя 2:0

Голы: Карлос Аугусто, 32, Мари, 63

Монца, набрав десять очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. Специя с восемью баллами занимает 15-ю позицию.

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