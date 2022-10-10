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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:23
Эвертон - Манчестер Юнайтед: Видео голов / Getty Images
Эвертон - Манчестер Юнайтед: Видео голов / Getty Images
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В рамках десятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Эвертон (2:1).

Хозяева поля вышли вперед на пятой минуте после шикарного выстрела Ивоби, но через несколько минут Антони восстановил ничейный результат.

Перед перерывом форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вывел свою команду, реализовав выход один в один.

Во втором тайме команды продолжали атаковать, но вот забить по правилам не удалось. Был гол от Рэшфорда, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед:

Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Ивоби, 5 - Антони, 15, Роналду, 44.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен (Гарнер, 75), Коуди, Тарковски, Миколенко - Онана, Гуйе (Калверт-Льюин, 76), Ивоби - Грэй, Мопе (Рондон, 84), Гордон (МакНил, 67).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (МакТоминей, 83), Антони (Варан, 90+3), Фернандеш, Рэшфорд - Марсьяль (Роналду, 29).

Предупреждения: Онана, Гордон - МакТоминей.

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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
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