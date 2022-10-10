Хавбек Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Полузащитник Брайтона Энок Мвепу завершил карьеру. Об этом клуб объявил в соцсетях.

24-летний замбийский футболист не сможет продолжить играть в футбол из-за выявленного у него наследственного заболевания сердца. Высокий риск фатального сердечно-сосудистого осложнения вынудил игрока "повесить бутсы на гвоздь".

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

"Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему", - прокомментировал решение игрока главный тренер клуба Роберто Де Дзерби.

В свою очередь Брайтон пообещал оказать Мвепу поддержку в лечении и восстановлении.

В текущем сезоне на счету замбийца 1 ассист в 6 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста ввиду проблем с сердцем.