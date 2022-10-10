iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем

24-летний футболист выбрал здоровье вместо футбола.
Сегодня, 13:20
Энок Мвепу / Getty Images
Энок Мвепу / Getty Images
0 0 0

Полузащитник Брайтона Энок Мвепу завершил карьеру. Об этом клуб объявил в соцсетях.

24-летний замбийский футболист не сможет продолжить играть в футбол из-за выявленного у него наследственного заболевания сердца. Высокий риск фатального сердечно-сосудистого осложнения вынудил игрока "повесить бутсы на гвоздь".

"Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему", - прокомментировал решение игрока главный тренер клуба Роберто Де Дзерби.

В свою очередь Брайтон пообещал оказать Мвепу поддержку в лечении и восстановлении.

В текущем сезоне на счету замбийца 1 ассист в 6 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста ввиду проблем с сердцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон
0 0 0

Статьи по теме

Де Дзерби: Мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами Де Дзерби: Мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами
Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего
Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере
Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии Де Дзерби хочет пригласить в Брайтон полузащитника сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Украина14:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов14:38
Хавбек Баварии не сыграет с Викторией в рамках Лиги чемпионов
Европа14:14
Лапорта: Если Гризманн вернулся бы в Барселону, зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро
Лига Чемпионов13:47
Месси пропустит матч ЛЧ против Бенфики
Европа13:20
Хавбек Брайтона завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Украина12:56
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ММА12:40
Гэтжи: Бой Махачева и Оливейры может быть экстремально скучным
Европа12:15
В Барселоне подтвердили трансфер Гризманна в Атлетико
Бокс11:47
Руис включил Усика в список желанных соперников
Украина11:20
Шахтер: Очень непросто думать о матче с Реалом, когда наша страна в опасности
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK