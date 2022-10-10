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Атлетико объявил о подписании контракта с Гризманном

Французский нападающий стал полноправным игроком мадридского клуба.
Сегодня, 17:45
Гризманн подписал полноценный контракт с Атлетико / atleticodemadrid.com
Гризманн подписал полноценный контракт с Атлетико / atleticodemadrid.com
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Атлетико подтвердил, что выкупил у Барселоны ранее арендованного нападающего Антуана Гризманна.

На своем официальном сайте "матрасники" объявили, что 31-летний французский форвард подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока сборной Франции 20 миллионов евро плюс бонусы, что практически в два раза меньше, чем изначально было прописано в арендном соглашении.

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Напомним, что Гризманн выступал за Атлетико с 2014 по 2019 год, после чего перешел в Барселону. Летом 2021 года форвард вернулся в мадридскую команду на правах аренды.

В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 11 матчах в составе "матрасников" во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

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