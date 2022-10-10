Атлетико объявил о подписании контракта с Гризманном

Атлетико подтвердил, что выкупил у Барселоны ранее арендованного нападающего Антуана Гризманна.

На своем официальном сайте "матрасники" объявили, что 31-летний французский форвард подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 10, 2022

Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока сборной Франции 20 миллионов евро плюс бонусы, что практически в два раза меньше, чем изначально было прописано в арендном соглашении.

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Напомним, что Гризманн выступал за Атлетико с 2014 по 2019 год, после чего перешел в Барселону. Летом 2021 года форвард вернулся в мадридскую команду на правах аренды.

В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 11 матчах в составе "матрасников" во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.