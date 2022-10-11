Гризманн: Хотел остаться в клубе, который любит меня

Форвард Антуан Гризманн прокомментировал свое возвращении в Атлетико на постоянной основе.

"Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, – остаться в клубе, который любит меня.

Читайте также: Лапорта: Если Гризманн вернулся бы в Барселону, зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро

Благодаря Симеоне я вышел на максимальный для себя уровень. Я испытываю к нему большое уважение. Для меня большая честь полностью выкладываться ради него", – сказал Гризманн в интервью Diario Sport.

Напомним, "матрасники" выкупили француза у Барселоны за 18 + 6 миллионов евро. Игрок подписал с клубом контракт на 4 года.