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Гризманн: Хотел остаться в клубе, который любит меня

Француз доволен своим трансфером в мадридский клуб.
Сегодня, 20:56
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Форвард Антуан Гризманн прокомментировал свое возвращении в Атлетико на постоянной основе.

"Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, – остаться в клубе, который любит меня.

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Благодаря Симеоне я вышел на максимальный для себя уровень. Я испытываю к нему большое уважение. Для меня большая честь полностью выкладываться ради него", – сказал Гризманн в интервью Diario Sport.

Напомним, "матрасники" выкупили француза у Барселоны за 18 + 6 миллионов евро. Игрок подписал с клубом контракт на 4 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн
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