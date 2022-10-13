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Лунин в основе на Класико? Куртуа не успевает полностью восстановиться от травмы

Бельгиец не сможет помочь своей команде.
Сегодня, 18:54
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images
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Голкипер Реала Тибо Куртуа может пропустить матч с Барселоной. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Бельгиец по-прежнему тренируется отдельно от общей группы. Его шансы на участие в класико сильно снижаются. Вероятно, основным вратарем в матче с Барселоной будет украинец Андрей Лунин.

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Напомним, у Куртуа был диагностирован ишиас, из-за чего голкипер пропустил два матча против Шахтера в Лиге чемпионов, а также игру с Осасуной в Ла Лиге.

Напомним, матч Реал – Барселона состоится в воскресенье, 16 октября. Начало – в 17:15 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид
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