Малиновский продлил контракт с Аталантой - Football Italia

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит выступать за Аталанту.

Как сообщает Football Italia, украинский футболист продлил контракт с бергамским клубом до лета 2025 года.

Отметим, что предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с итальянцами действовало до 2024 года.

В текущем сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых забил 1один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Серии А претендуют на одноклубника Малиновского.