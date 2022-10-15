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Малиновский продлил контракт с Аталантой - Football Italia

Украинец определился со своим игровым будущем.
Сегодня, 08:54
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит выступать за Аталанту.

Как сообщает Football Italia, украинский футболист продлил контракт с бергамским клубом до лета 2025 года.

Отметим, что предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с итальянцами действовало до 2024 года.

В текущем сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых забил 1один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Серии А претендуют на одноклубника Малиновского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Руслан Малиновский
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