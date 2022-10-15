Малиновский продлил контракт с Аталантой - Football Italia
Украинец определился со своим игровым будущем.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит выступать за Аталанту.
Как сообщает Football Italia, украинский футболист продлил контракт с бергамским клубом до лета 2025 года.
Отметим, что предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с итальянцами действовало до 2024 года.
В текущем сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых забил 1один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что топ-клубы Серии А претендуют на одноклубника Малиновского.