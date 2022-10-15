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Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби

"Бьянконери" сумели вырвать три очка ближе к концу поединка.
Сегодня, 21:11
Ювентус обыграл Торино / Getty Images
Ювентус обыграл Торино / Getty Images
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В субботу, 15 октября, в рамках десятого тура итальянской Серии А состоялось туринское дерби, в котором Торино принимал на своем поле Ювентус.

Команда Массимилиано Аллегри смогла одолеть "быков", одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный результативный удар в поединке на свой счет записал нападающий Душан Влахович, отличившись на 74-й минуте.

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Ювентус, набрав 16 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А. Торино с 11 баллами расположился на 11-м месте.

Торино - Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 74

Торино: Милинкович-Савич, Джиджи (Зима, 79), Схуурс, Родригес, Айна (Синго, 79), Лукич, Линетти (Карамо, 78), Лазаро, Влашич, Миранчук, Радоньич (Пеллегри, 70)

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович (Паредес, 90), Кин (Милик, 73)

Предупреждения: Линетти, 60, Лазаро, 90+3.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус торино чемпионат Италии Серия А
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