Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби

"Бьянконери" сумели вырвать три очка ближе к концу поединка.

В субботу, 15 октября, в рамках десятого тура итальянской Серии А состоялось туринское дерби, в котором Торино принимал на своем поле Ювентус.

Команда Массимилиано Аллегри смогла одолеть "быков", одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный результативный удар в поединке на свой счет записал нападающий Душан Влахович, отличившись на 74-й минуте.

Читай также: Аллегри не уволят из Ювентуса до конца 2022 года

Ювентус, набрав 16 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А. Торино с 11 баллами расположился на 11-м месте.

Торино - Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 74

Торино: Милинкович-Савич, Джиджи (Зима, 79), Схуурс, Родригес, Айна (Синго, 79), Лукич, Линетти (Карамо, 78), Лазаро, Влашич, Миранчук, Радоньич (Пеллегри, 70)

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович (Паредес, 90), Кин (Милик, 73)

Предупреждения: Линетти, 60, Лазаро, 90+3.